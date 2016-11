Filderstadt (pol) - Eine Autofahrerin hat in Bernhausen in einer 30er Zone am Sonntag die Vorfahrt missachtet und einen heftigen Unfall verursacht.

Die 30-Jährige befuhr mit ihrem VW Polo kurz nach 11 Uhr den Stützenweg in Richtung Flughafen. An der Kreuzung mit der Pulsstraße übersah sie den vorfahrtsberechtigten Opel Corsa einer 54-Jährigen. Im Kreuzungsbereich kollidierten die beiden Fahrzeuge und es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 7500 Euro. Beide Wagen mussten laut Polizei abgeschleppt werden. Die Fahrerinnen zogen sich leichte Verletzungen zu und mussten ärztlich behandelt werden.