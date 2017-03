Neckartailfingen (pol) - Leichte Verletzungen hat eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen erlitten, als ihr ein Pkw-Lenker von hinten aufgefahren ist. Die 52-Jährige wollte nach Angaben der Polizei gegen 6.20 Uhr mit ihrem Fiat Punto an der Anschlussstelle Neckartailfingen auf die B312 in Richtung Stuttgart auffahren.

Anzeige

Verkehrsbedingt musste sie in der Auffahrt abbremsen. Ein nachfolgender 53-Jähriger bemerkte dies zu spät und fuhr mit Wucht mit seinem Ford Fusion gegen den Wagen der Frau. Sie musste mit leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Das Fahrzeug des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit. Der Schaden beläuft sich auf rund 7.000 Euro.