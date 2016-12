Esslingen (biz) – Ein betrunkener 28-jähriger Mercedesfahrer, der am Samstag kurz vor Mitternacht auf der Sulzgrieser Straße stadtauswärts unterwegs war, hat einen am Fahrbahnrand geparkten Focus übersehen. Der Ford wurde in den Gegenverkehr geschleudert und kollidierte mit dem Fiesta einer entgegenkommenden 42-Jährigen. Der Mercedes kam ein paar Meter weiter an einer Betonwand zum Stehen. Sowohl der Unfallverursacher als auch die Fiesta-Fahrerin des Fords mussten ins Esslinger Krankenhaus gerbracht werden. Über die Straße zog sich Augenzeugen zufolge ein großes Trümmerfeld. Die Polizei gibt den Schaden mit rund 22.000 Euro an.

