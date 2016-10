Esslingen (pol) - In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es gegen Mitternacht in Esslingen in der Flandernstraße zu einer erheblichen körperlichen Auseinandersetzung gekommen bei welcher eine Person leicht verletzt

wurde. Zuvor kam es im Bereich eines Spielplatzes zwischen zwei Personengruppen zu verbalen Streitigkeiten um das bevorrechtigte Sitzen auf einer Parkbank. Diese Streitigkeiten gipfelten in eine körperliche Auseinandersetzung in welche 2 Personen verwickelt waren. Als ein 24-Jähriger zu Boden ging traten dann mehrere Personen mit den Füßen auf den am Boden liegenden Mann. Er zog sich dabei eine leichte Schwellung am Kopf zu welche nicht ärztlich versorgt werden musste. Die Ermittlungen wurden vor Ort durch die Kriminalpolizei übernommen.

Anzeige