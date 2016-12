Filderstadt (pol) - Bei einem Auffahrunfall an der Anschlussstelle Bonlanden der B 27 ist am Donnerstagabend Blechschaden in Höhe von 7.000 Euro entstanden, so die Polizei. Ein 81-jähriger Stuttgarter wollte mit seinem Mercedes GLK in Fahrtrichtung Stuttgart auf die Bundesstraße auffahren. Als die vor ihm fahrenden Fahrzeuge aufgrund der roten Ampel, die den Zufluss auf die B 27 regelt, anhalten mussten, fuhr der Mercedesfahrer ins Heck eines VW Golf eines 44-jährigen Waiblingers.

Der Wagen des Unfallverursachers musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.