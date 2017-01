Leinfelden-Echterdingen (pol) - In ein Einfamilienhaus in der Kasparswaldstraße im Ortsteil Stetten ist am Samstag zwischen 16.20 und 20.20 Uhr eingebrochen worden. Über eine aufgehebelte Haustür gelangten die unbekannten Täter in das Haus, in welchem mehrere Räume durchwühlt wurden. Sie erbeuteten diverse Schmuckstücke, wobei der Wert des Diebesgutes derzeit noch nicht abschließend beziffert werden kann. Das teilt die Polizei mit.

