Stuttgart (pol) - Unbekannte Täter entwendeten am Sonntagmorgen (05.02.2017) einem 20-Jährigen in der S-Bahn S1 in Richtung Kirchheim sein Handy der Marke "Samsung", so die Polizei. Der Geschädigte ist nach eigenen Angaben gegen 10:55 Uhr im Hauptbahnhof Stuttgart in die S-Bahn gestiegen und eingeschlafen. Den Diebstahl bemerkte der 20-Jährige erst gegen 12:10 Uhr, als er am Haltepunkt Esslingen-Mettingen wieder aufwachte. Die S-Bahn fuhr zu diesem Zeitpunkt bereits wieder in Richtung Herrenburg nachdem sie am Endhalt in Kirchheim (Teck) wendete. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Bundespolizei unter der Telefonnummer 0711/87035-0 zu melden.

