Wernau (pol) - Auch in Wernau ist am Dienstagabend eine 75-jährige Frau Opfer eines Handtaschenräubers geworden. Die Geschädigte meldete den Vorfall erst am Mittwochmorgen der Polizei. Nach ihren Angaben war sie gegen 18 Uhr zu Fuß auf dem Gehweg der Friedrichstraße in Richtung Wilhelmstraße unterwegs. Unmittelbar nach der Einmündung näherte sich plötzlich von hinten ein junger Mann und entriss ihr die Handtasche, die sie in der linken Hand hielt. Der Täter flüchtete anschließend mit der Beute die Wilhelmstraße abwärts in Richtung Kirchheimer Straße. In der schwarzen Damenlederhandtasche mit langem Trageriemen befanden sich neben der Geldbörse mit Ausweisen, EC-Karte und einem geringen Bargeldbetrag noch vier Grabkerzen und Stricksachen. Der Täter soll vermutlich jünger als 20 und etwa 150 cm groß und schlank gewesen sein. Er war bekleidet mit einer blauen Jeans und grauer Oberbekleidung mit Kapuze. Hinweise nimmt der Polizeiposten Wernau, Tel. 07153/97240 entgegen.

