Wendlingen (pol) - Einer 72 Jahre alten Frau ist am späten Dienstagnachmittag in der Neckarstraße die Handtasche entrissen worden, wie die Polizei berichtet. Die Geschädigte war gegen 17.30 Uhr auf dem Weg vom Einkaufen nach Hause, als ihr plötzlich jemand an der Handtasche zerrte, die sie in der linken Hand hielt. Sie versuchte diese festzuhalten, was ihr nicht gelang, weil der Henkel abriss. Der Täter flüchtete mit seiner Beute in Richtung Fabrikstraße. In der Handtasche aus Kunstleder befand sich lediglich ein Schirm und Batterien, sonst keine Wertgegenstände. Die Geldbörse, das Handy und die Schlüssel hatte die 72-Jährige vorbildlich in ihrer Jackentasche verstaut.

Vom männlichen Täter ist lediglich bekannt, dass er etwa 180 cm groß war und eine normale Statur hatte. Er war dunkel gekleidet und trug eine schwarze Wollmütze. Hinweise nimmt der Polizeiposten Wendlingen, Tel. 07024/920990, entgegen.