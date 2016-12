Esslingen (pol) - Ein Unbekannter hat am Sonntag, zwischen 12.20 Uhr und 13.30 Uhr in der Martinstraße einen schwarzen Ford B-Max aufgebrochen. Nach Angaben der Polizei hatte der Täter vermutlich eine unter dem Beifahrersitz abgelegte Damenhandtasche entdeckt. Er schlug die Seitenscheibe ein und ließ die Handtasche samt Inhalt mitgehen. Ein in der Mittelkonsole eines VW T4 zum Laden eingestecktes silbernes Smartphone der Marke Huawei hat zwischen 10 Uhr und 13 Uhr in der Fleischmannstraße einen Einbrecher angelockt. Auch hier wurde die Scheibe eingeschlagen und das Mobiltelefon entwendet.

