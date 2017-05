Reichenbach (pol) - Laut Polizei entwendete am Samstag in der Zeit zwischen 12:30 und 14:30 Uhr ein bislang unbekannter Täter aus einem Personalraum in einer Bäckerei in der Ulmer Straße eine Handtasche und einen Geldbeutel. Er Täter konnte unerkannt entkommen. Eine kleine Summe Bargeld sowie ein Handy und mehrere Schlüssel sowie verschiedene persönliche Gegenstände wurden gestohlen. In dem entwendeten Geldbeutel befanden sich ebenfalls ein kleinerer Bargeldbetrag und verschiedene Ausweisdokumente.

