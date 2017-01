Ostfildern (pol) - Am Mittwoch ist einer 68 Jahre alten Frau auf offener Straße die Handtasche entrissen worden, so die Polizei. Der wenig rühmliche Raub ereignete sich um 18.15 Uhr in der Stuifenstraße. Die Seniorin war wenige Minuten zuvor mit dem Bus in der Kemnater Rosenstraße angekommen. Vor einem Wohnhaus in der Stuifenstraße wurde die Frau von hinten gestoßen. Gleichzeitig riss ein Unbekannter die Handtasche von der Schulter der Frau und rannte davon.

Es handelte sich um einen etwa 180 cm großen und sehr schlanken Mann. Dieser war dunkel gekleidet und trug eine Kapuze. Möglicherweise hatte der Räuber sein Opfer auf dem Weg von der Bushaltestelle über die Reyherstraße, Friedrichstraße und über einen schmalen Fußweg bis in die Stuifenstraße verfolgt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Filderstadt entgegen (Tel. 0711/70913). Die Seniorin wurde durch die Tat nicht verletzt. Der Wert der Handtasche inklusive Inhalt wird auf etwa 200 Euro geschätzt.

