Köngen (pol) - Erfolglos verliefen die Fahndungsmaßnahmen nach einem Dieb, der am Donnerstag kurz vor Mittag in der Hausackerstraße, Ecke Kepplerstraße, einer 73 Jahre alten Frau die Handtasche entwendet hat, so die Polizei. Die Geschädigte ging mit ihrem Rollator gegen 11.25 Uhr die Hausackerstraße entlang, als sie plötzlich von hinten überholt wurde.

Beim Vorbeigehen ergriff der männlich Täter die im Rollator abgelegte Handtasche und rannte damit in die Kepplerstraße Richtung Gemeindehaus davon. In der Handtasche befanden sich die Geldbörse mit Bargeld und Ausweisen, sowie weitere persönliche Gegenstände. Vom Täter ist lediglich bekannt, dass er etwa 170 cm groß war, einen schwarzen Trainingsanzug mit Kapuze und schwarze Schuhe trug. Nach Bekanntwerden des Vorfalls leitete die Polizei mit zahlreichen Streifen, darunter auch Zivilkräfte und die Besatzung eines Polizeihubschraubers, umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein. Der Polizeiposten Wendlingen bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder denen eine verdächtige, dunkel gekleidete Person aufgefallen ist, sich unter Telefon 07024/920990, zu melden.