Esslingen (pol) - Auf eine Handtasche in einem Auto hatte es ein Unbekannter am Montagabend in der Martinstraße abgesehen. Er zerstörte, wie die Polizei berichtet, die Scheibe des Fahrzeugs und nahm mit, was sich ihm bot.

Anzeige

Zwischen 21.45 Uhr und 23.55 Uhr schlug der Dieb an dem in der Martinstraße abgestellten Fiat Punto die Scheibe ein und schnappte sich die von außen sichtbar hinter dem Fahrersitz abgestellte Handtasche und ein auf dem Rücksitz liegendes T-Shirt. In der Tasche befanden sich neben persönlichen Gegenständen auch eine Geldbörse mit Ausweisen und EC-Karte, jedoch kein Bargeld. Insgesamt dürfte sich der Schaden auf mehrere hundert Euro belaufen.