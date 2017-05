Filderstadt-Bernhausen (red) - Erhöhte Kohlenmonoxidwerte haben am Freitagabend zu einem Großeinsatz von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei geführt. Kurz vor 22 Uhr wurden bei einem Rettungsdiensteinsatz erhöhte Kohlenmonoxidwerte gemessen und deshalb weitere Einsatzkräfte alarmiert.

Die Polizei räumte die Bar, in der auch Shishas geraucht werden und durchlüftete sie. Alle 19 Gäste wurden vom Rettungsdienst vor Ort untersucht. Dabei wurden keine erhöhten Werte oder gesundheitliche Beeinträchtigungen gefunden, sodass alle unverletzt in die Bar zurückkehren konnten. Da nach bisherigen Ermittlungen die Ursache für die erhöhten Kohlenmonoxidwerte sehr wahrscheinlich in den für die Shishas benötigten Naturkohlestücken lag, wurde die Bar von einem Vertreter der Stadt Filderstadt vorübergehend mit einem Shisha-Rauchverbot belegt. Vor Ort im Einsatz waren die Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit zehn Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften sowie die Polizei mit sechs Streifenwagenbesatzungen.