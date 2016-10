Esslingen (pol) – Eine kurze Unachtsamkeit eines Lastwagenfahrers hat am Montagmorgen zu einem Großaufgebot an Rettungskräften und Umweltverantwortlichen in der Zeppelinstraße geführt. Der 53-Jährige war kurz nach 6 Uhr im Industriegebiet unterwegs, und als er an einem haltenden Laster vorbeifuhr, blieb er mit seinem an einem neben der Fahrbahn angebrachten Metallpfosten hängen. Hierbei riss laut Polizei der Kühler und die Zuleitung zum Kraftstoffbehälter an seinem Fahrzeug auf. Bis der Fahrer sein Malheur bemerkte, verlor der Lastwagen deshalb auf einer Strecke von circa 150 Metern etwa 50 Liter Dieselkraftstoff und Kühlflüssigkeit.

Da die ausgelaufenen Flüssigkeiten in mehrere Schachtdeckel liefen, verständigte er die Polizei sowie die Feuerwehr, die wiederum das Landratsamt und das Tiefbauamt informierte. Weiterhin rückten die Wasserschutzpolizei – zur Überprüfung des Neckars – und Spezialisten des Arbeitsbereichs Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen aus. Die Experten gaben Entwarnung: Die ausgelaufenen Flüssigkeiten hatten sich in einem Regenüberlaufbecken gesammelt, es war nichts in den Fluss oder die Grünanlagen gelangt. Eine Spezialfirma reinigte das Überlaufbecken und die Fahrbahn. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und zehn Mann im Einsatz. Der beschädigte Lastwagen wurde abgeschleppt, nachdem der restliche Dieselkraftstoff abgepumpt worden war.