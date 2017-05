Wendlingen (pol) - Ein offensichtlich vergessener Topf auf dem Herd hat am Sonntagabend gegen 18.45 Uhr für Aufregung in der Neuffenstraße geführt. Laut Polizei hatte eine Bewohnerin in dem Mehrfamilienhaus einen Topf auf der eingeschalteten Herdplatte vergessen, welcher sich so stark erhitzte, dass er einen Ständer mit Küchenpapier in Brand setzte. Die Feuerwehr Wendlingen, die mit drei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften schnell vor Ort war, konnte die Flammen schnell unter Kontrolle bringen, sodass nur ein geringer Schaden entstand. Allerdings war die Wohnung so verraucht, dass die Bewohner für eine Nacht von der Stadtverwaltung anderweitig untergebracht werden mussten. Eine Wohnungsinhaberin erlitt einen Schock und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Anzeige