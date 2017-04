Kirchheim (dpa/lsw) - Das Schlossgymnasium in Kirchheim ist geräumt worden, nachdem zahlreiche Schüler über Hustenreiz geklagt hatten. Rund 70 Kinder und Jugendliche würden derzeit von Rettungsdiensten und Ärzten untersucht, sagte eine Sprecherin der Polizei am Freitag. „Ob eine weitere Behandlung im Krankenhaus erforderlich ist, wissen wir noch nicht.“ Lebensgefahr bestehe aber nicht, falls Schüler in die Klinik gebracht würden, sei das eine vorsorgliche Maßnahme. Die Ursache für die Reizung sei noch völlig unklar, sagte die Sprecherin weiter. Derzeit liefen Messungen an der Schule.

