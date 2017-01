Filderstadt (pol) - In der Nacht zum Montag ist in einer Gärtnerei in Filderstadt-Sielmingen ein Feuer ausgebrochen, bei dem nach ersten Schätzungen ein Schaden in Höhe von rund einer Million Euro entstanden ist. Gegen 02:45 Uhr gingen bei Feuerwehr und Polizei mehrere Notrufe ein. Als die Feuerwehr am Einsatzort eintraf, stand die Gärtnerei bereits vollständig in Flammen. Das Feuer griff sofort auf das angrenzende Wohngebäude über. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Mehrere benachbarte Gebäude wurden evakuiert und die Bewohner an einer Sammelstelle vom Rettungsdienst betreut. Es wurde niemand verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Reutlinger Straße musste während den Löscharbeiten voll gesperrt werden. Das Feuer ist seit 4.45 Uhr unter Kontrolle, die Löscharbeiten dauern jedoch noch bis in den Vormittag an. Die Reutlinger Straße ist weiterhin gesperrt, eine örtliche Umleitung ist eingerichtet. Der Gärtnereiverkaufsraum sowie etliche Gewächshäuser und das Wohnhaus wurden stark beschädigt. Das Wohnhaus ist unbewohnbar.

