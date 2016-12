Kirchheim (pol) - In den vergangenen Tagen sind 25 Raummeter Buchenholz aus dem Gewann Reusch bei Nabern gestohlen worden, so die Polizei. Die einen Meter langen Holzscheite waren am Waldrand aufgeschichtet. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 2000 Euro. Das Polizeirevier Kirchheim bittet unter Telefon 07021/501-0 um Zeugenhinweise, insbesondere über den Verbleib des Buchenholzes.

