Kirchheim (pol) - Am Freitag gegen 19.30 Uhr haben bislang unbekannte Täter mehrere Rampen des Skaterplatzes beim Freibad, die Außenfassade des Kletterturms bei der Sporthalle beim Schlossgymnasium sowie weitere Wände im Bereich der Unterführung besprüht. Die Objekte wurden mit verschiedenen Schriftzeichen/Symbolen in gelber und weißer Farbe beschmiert. In diesem Zusammenhang werden vier Kinder bzw. Jugendliche gesucht. Von zwei Personen liegen nachfolgende Beschreibungen vor: Eine der Personen ist ungefähr 13 bis 14 Jahre alt, ca. 1.60 bis 1.65 Meter groß, trägt eine schwarze Brille mit "dicken" Gläsern, hat eine helle Hautfarbe und hat eine kurze Hose mit schwarz-weißen Längsstreifen sowie ein hellgrünes T-Shirt getragen. Eine weitere Person ist 11 Jahre alt, etwa 1.75 Meter groß, hat mittellange, dunkle Haare, ein ausländisches Aussehen und trug eine kurze Hose sowie ein langes, schwarz-graues T-Shirt. Sachdienliche Hinweise zu den Tätern nimmt das Polizeirevier Kirchheim/Teck unter der Rufnummer 07021/501-0 entgegen.

