Neckartailfingen (pol) - Einen schwarzen VW Golf GTI im Wert von mehr als 16.000 Euro haben noch Unbekannte zwischen Mittwoch, 20.30 Uhr, und Donnerstag, 7 Uhr, in Neckartailfingen gestohlen, so die Polizei. Der VW Golf 6 mit dem amtlichen Kennzeichen ES-DE 495, war am Mittwochabend verschlossen vor einer Garage im Römersteinweg abgestellt worden. Wie der alarmgesicherte Wagen abhandengekommen ist, ist noch unklar. Auffallend an dem Fahrzeug ist, dass die serienmäßig silberfarbenen VW Embleme an der Fahrzeugfront schwarz-weiß und am Heck schwarz lackiert sind.

Hinweise bitte an das Polizeirevier Nürtingen, Telefon 07022/9224-0 oder jede andere Polizeidienststelle.