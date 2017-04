Lenningen (pol) - Achtlos entsorgte Aschereste sind am Samstagabend die Ursache für einen Mülleimerbrand gewesen. Gegen 22.45 Uhr stand in der Straße Zum Weiher eine Mülltonne in Flammen. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr hatte der Hausbesitzer den Brand erfolgreich mit einem Wasserschlauch bekämpft. Die Fassade einer freistehenden Garage wurde durch die Hitze in Mitleidenschaft gezogen. Offenbar waren mit der am Samstagvormittag entsorgten Asche auch unentdeckte Glutreste in den Restmüllbehälter geraten. Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro.

