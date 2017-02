Kirchheim (pol) - Professionelle Diebesbanden sind zurzeit in den Kreisen Esslingen, Tübingen und Reutlingen unterwegs, um aus Fahrzeugen, überwiegend der Marke BMW, hochwertige Lenkräder mitsamt Airbags und Navigationssystemen zu stehlen.

Nach zahlreichen Fahrzeugaufbrüchen seit Anfang November 2016 mit einem Schaden von mehreren zehntausend Euro in Ostfildern-Scharnhausen, Wernau, Walddorfhäslach und Ammerbuch, ist nun nach Angaben der Polizei seit der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auch die Region Kirchheim betroffen.

Anzeige

Bislang sind der Polizei sieben aufgebrochene BMW-Fahrzeugen gemeldet worden, die allesamt im Freien geparkt waren. So gab es zwei Fälle im Lerchenweg und der Boslerstraße in Weilheim, zwei im Haldenweg und der Hauptstraße in Ohmden und jeweils einen Fall in Kirchheim und den Ortsteilen Jesingen und Holzmaden. Bis auf zwei wurden an den Fahrzeugen jeweils Dreiecksfenster eingeschlagen und in allen Fällen speziell die Lenkräder mit Airbags und Navis fachmännisch ausgebaut. Aus zwei Pkws in Ohmden fehlen noch ein Iphone 6 und ein portables sowie ein festeingebautes Navigerät. Aus einem weiteren in Weilheim ein Ipod Nano. Der Wert der erbeuteten Gegenstände und Geräte wird auf über 15.000 Euro geschätzt, bei einem Schaden von etwa 3.000 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet die Bevölkerung um Hinweise und Mitfahndung. Die Polizei schließt nicht aus, dass die Täter bereits vor den Taten die Wohngebiete abfahren, um so festzustellen, wo entsprechende Fahrzeuge geparkt sind. Auch wenn jemand nachts in einem Auto sitzt und am Armaturenbrett hantiert, kann dies ein Hinweis sein. Zeugen, denen Personen oder Fahrzeuge auf verdächtige Weise in einem Wohngebiet auffallen, werden gebeten, sofort die Polizei zu rufen und sich gegebenenfalls die Kennzeichen der fremden Fahrzeuge zu notieren. Hinweise nehmen die Polizei in Kirchheim, Telefon 07021/5010 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.