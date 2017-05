Stuttgart/Zwiefalten (ots) - Die Polizei sucht einen am Mittwochabend aus dem Zentrum für Psychiatrie Südwürttemberg in Zwiefalten geflüchteten Straftäter. Der 54 Jahre alte Nikolaj Cernysev war am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr geflüchtet.

Fahndungsmaßnahmen, bei denen unter anderem auch ein Polizeihubschrauber und ein sogenannter "Mantrailer"-Hund zum Einsatz kamen, blieben erfolglos. Der Gesuchte ist 176 Zentimeter groß, hat eine normale Statur und dunkle Haare. Er war bekleidet mit einer schwarzen Jeanshose, einer schwarz-braunen Lederjacke, und möglicherweise mit einer dunkelblauen Trainingsjacke Marke "Adidas" sowie schwarzen Turnschuhen der Marke "Puma" mit rot-weißen Streifen.

Der Flüchtige gilt als gewaltbereit. Verständigen Sie bei Antreffen verdächtiger Personen sofort die Polizei. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 oder an jede andere Polizeidienststelle.