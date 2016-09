Möhringen (pol) - Hunderte von Kilogramm Getreide verteilten sich am Mittwoch gegen 16.20 Uhr auf der Autobahn zwischen den Anschlussstellen Stuttgart-Möhringen und -Degerloch und führten zu einem Stau von mehreren Kilometern, wie die Polizei heute berichtet. Vermutlich hatte ein 64-Jähriger den Schließzustand einer Ladeluke an seinem Sattelzug vor Fahrtantritt nicht ausreichend überprüft, so dass sich diese während der Fahrt öffnete. Über mehrere hundert Meter ergoss sich daraufhin das Korn auf die Fahrbahn, worauf die rechte und mittlere Spur gesperrt werden mussten. Die Autobahnmeisterei Herrenberg rückte mit einer großen Kehrmaschine aus und beseitige das Getreide. Gegen 18.15 Uhr konnte zunächst der mittlere Fahrstreifen wieder frei gegeben werden und kurz nach 19.00 Uhr war die gesamte Fahrbahn geräumt.

