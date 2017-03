Köngen (pol) - Lediglich Getränke haben Diebe am Sonntag bei einem Einbruch in einen Imbiss in der Immanuel-Maier-Straße mitgenommen. Die Tat ereignete sich nach Angaben der Polizei kurz nach fünf Uhr. Mit einem Werkzeug hebelten die Unbekannten eine Metalltür auf und verschafften sich so Zugang. Erfolglos durchsuchten die Eindringlinge den nahezu leeren Kassenbereich. Dafür nahmen sie aus der Kühltheke mehrere Getränkeflaschen von geringem Wert mit.

