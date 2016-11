Plochingen (pol) - Eine graue Mercedes A-Klasse ist laut Polizei am frühen Sonntagmorgen zwischen 1 und 9 Uhr in Plochingen gestohlen worden. Das 13 Jahre alte Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen ES-DG 84 stand in der Burgstraße vor Gebäude 14. Der Polizeiposten Plochingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07153/3070 um sachdienliche Hinweise.

