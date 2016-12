Nürtingen (pol) - Im Tiefenbachtal ist am Montagnachmittag ein geparkter Pkw aufgebrochen worden, wie die Polizei berichtet. Die Tat ereignete sich gegen 17 Uhr auf einem Schotterparkplatz neben der Tiefenbachstraße (K 1243). Der Besitzer eines Mercedes-Benz kehrte gerade zu seinem abgestellten Pkw zurück und sah einen unbekannten Mann vom Parkplatz in Richtung eines Lehrbetriebes einer Hochschule wegrennen. Am Mercedes des 56-Jährigen war die Heckscheibe eingeschlagen und das Fahrzeuginnere durchwühlt.

Die Polizei fahndete im näheren Bereich erfolglos nach dem Unbekannten. Gestohlen wurde vermutlich nichts. Der Schaden beträgt etwa 3.000 Euro.

