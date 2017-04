Filderstadt (pol) - In der Zeit von Montagabend bis Dienstagabend sind in Sielmingen zwei geparkte Fahrzeuge beschädigt worden. Der Schaden beträgt insgesamt 4.500 Euro. In der Hausäckerstraße wurde ein abgestellter VW Multivan zerkratzt, ebenso ein in der Osterstraße geparkter 5er-BMW. Da beide Tatorte nur wenige Schritte auseinanderliegen, könnten beide Fahrzeuge durch ein und denselben Unbekannten zerkratzt worden sein. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Anzeige