Filderstadt (pol) - Am Donnerstag sind in den Fildergemeinden bei gemeinsamen Kontrollen des Finanzamtes Stuttgart, des Hauptzollamtes Stuttgart, des Landratsamtes Esslingen sowie der Polizei, knapp zwanzig Gaststätten kontrolliert worden. Auch Vertreter der jeweiligen Stadtverwaltungen waren nach Angaben der Polizei zugegen. In allen überprüften Gaststätten wurden Verstöße festgestellt. Die Polizei hat 93 Ordnungswidrigkeiten aus den Bereichen Jugendschutz, der Arbeitsstättenverordnung, der Spielverordnung, der Preisangabenverordnung und des Gaststättengesetzes beanstandet.

Anzeige

In mehreren Fällen waren die Fluchtwege nicht richtig gekennzeichnet, es fehlten die Informationen zum Jugendschutz oder die vorgeschriebenen Feuerlöscher waren fehlend oder überaltert. Ferner wurden durch die Polizei vier in Betrieb befindliche Wettspielgeräte stillgelegt, welche in Gaststätten keine Zulassung haben. Das Hauptzollamt Stuttgart leitete eigene Verfahren wegen Sozialleistungsbetrug und nicht bezahltem Mindestlohn, sowie etlichen Ordnungswidrigkeiten ein. Die Steuerfahndung stellte steuerrechtliche Verstöße fest und auch die Lebensmittelüberwachung des Landratsamtes musste in mehreren Fällen tätig werden. Die Ergebnisse bestätigen, dass Kontrollen in diesen Bereichen erforderlich sind und weiterhin durchgeführt werden.