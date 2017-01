Esslingen (pol) - Auf den Inhalt dreier Geldspielautomaten hatte es ein bislang unbekannter Täter abgesehen, der am Dienstagmorgen in eine Gaststätte in der Esslinger Innenstadt eingebrochen ist, so die Polizei. In der Zeit zwischen drei Uhr und 12.15 Uhr gelangte der Unbekannte über die vermutlich nicht abgeschlossene Haustüre ins Innere des Gebäudes in der Pliensaustraße. Vom Flur aus hebelte der Einbrecher die Eingangstür zu der Gaststätte auf. Im Lokal wurden zielgerichtet die drei Automaten mit brachialer Gewalt geöffnet und das Geld herausgenommen.

Über die Höhe des Diebesguts liegen noch keine Erkenntnisse vor. Der angerichtete Schaden beträgt etwa 2.000 Euro.

