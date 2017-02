Kirchheim (pol) - Mehrere tausend Euro Bargeld hat ein bislang unbekannter Täter bei einem Einbruch in eine Shisha-Bar in der Ötlinger Fabrikstraße erbeutet. Der Einbrecher hebelte laut Polizei in der Nacht zum Freitag zwischen Mitternacht und 9.30 Uhr den Hintereingang auf. Im Gastraum öffnete der Unbekannte gewaltsam drei Geldspielautomaten und nahm die Hopper mit dem Bargeld heraus.

Die Geldschächte wurden im Laufe des Vormittags entleert bei den Glascontainern in Tatortnähe an der Ecke Johannes-Kepler-/Linkstraße aufgefunden. Der angerichtete Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro. Kriminaltechniker haben die Spurensicherung übernommen. Das Polizeirevier Kirchheim bittet unter Telefon 07021/5010 um Zeugenhinweise.