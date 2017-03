Esslingen (pol) - Auf den Inhalt dreier Geldspielautomaten hatte es ein bislang unbekannter Täter abgesehen, der am frühen Mittwochmorgen in eine Gaststätte in der Hauptstraße in Zell eingebrochen ist. In der Zeit zwischen 1 Uhr und 6.30 Uhr hebelte der Unbekannte laut Polizeiangaben zwei Türen auf, um ins Innere zu gelangen. Anschließend brach er die drei Automaten auf. Anschließend entnahm der Einbrecher Geld in bislang unbekannter Höhe aus den Schächten. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort.

