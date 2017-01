Ein schneller Griff in den Rucksack und schon ist das Geld weg. Die Börse sollte sicher aufbewahrt werden. Hauptmann

Esslingen (pol) – Am Samstag zwischen 12.25 Uhr und 12.35 Uhr wurde der Kundin eines Modegeschäfts in der Küferstraße ihr Geldbeutel mit mehreren hundert Euro gestohlen. Ein Tatverdacht richtet sich gegen eine Frau, die in dem im Geschäft aufgefallen war. Sie wird wie folgt beschrieben: 1,60 Meter groß, etwa 58 Jahre alt, kräftige Statur, blonder Kurzhaarschnitt. Sie soll laut Polizei beigefarbene Kleidung getragen haben.

Hinweise nimmt das Polizeirevier in Esslingen unter 07 11/39 90-330 entgegen.