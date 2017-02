Ostfildern (pol) - Am Samstag hat ein Unbekannter den Geldbeutel einer gehbehinderten Frau gestohlen. Die 85-Jährige kaufte gegen 13.15 Uhr mit ihrem Rollator zunächst in einem Supermarkt und im Anschluss in einer Bäckereifiliale in der Bonhoefferstraße ein. In der Bäckerei herrschte zu diesem Zeitpunkt starker Kundenverkehr. Vermutlich nutzte dies der unbekannter Täter aus und entwendete aus dem oberen Ablagefach vom Rollator die Geldbörse der 85-Jährigen. In dem Ledergeldbeutel befanden sich laut Polizei Bargeld, verschiedene amtliche Dokumente, Plastikkarten sowie ein Verbundpass des VVS.

Anzeige