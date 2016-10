Deizisau (pol) - Am Samstagabend zwischen 18 Uhr und 20.30 Uhr hat ein Unbekannter Bargeld aus einem Haus in Deizisau gestohlen.

Über ein etwas höher gelegenes Fenster ist der Einbrecher in der Hohenstauffenstraße in ein Einfamilienhaus eingedrungen. Anschließend durchwühlte er laut Polizei im Erdgeschoß und Obergeschoß sämtliche Zimmer.

Er stahl Bargeld und kleinere Schmuckgegenstände in bislang unbekannter Höhe. Der am Fenster entstandene Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Unmittelbar in Tatortnähe konnte gegen 18 Uhr von Anwohnern ein dunkelhäutiger Mann mit heller Hose, orangefarbenem Pullover und leicht humpelndem Gang festgestellt werden, der offensichtlich die Wohnhäuser in diesem Wohngebiet ausgekundschaftete. Der Mann entfernte sich anschließend mit einem Kleinwagen mit dem Ortskennzeichen LIP-?? ???.

Hinweise zu dem Mann oder dem Pkw nimmt der Polizeiposten Plochingen unter Telefon 07153/3070 entgegen.