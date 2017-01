Leinfelden-Echterdingen (pol) - Ein Schaden in Höhe von 16.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend am Stuttgarter Flughafen entstanden. Ein 52-jähriger Mercedesfahrer wollte laut Polizei gegen 20.30 Uhr von der Flughafenstraße nach links zu den Terminals abbiegen. Da sich ein Rückstau vor den Flughafengebäuden gebildet hatte, musste er im Kreuzungsbereich anhalten.

Als er losfuhr, übersah er beim Linksabbiegen den entgegenkommenden Opel eines 30-Jährigen. Die Kollision war so heftig, dass der Wagen des jüngeren Mannes von der Fahrbahn abkam, sich drehte und gegen einen Steinquader prallte. Das Fahrzeug war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.