Esslingen (pol) - Aus Unachtsamkeit ist es am Montagabend an der Kreuzung Zollberg-/Mutzenreisstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Schaden in Höhe von 6000 Euro entstanden ist. Eine 48-jährige Fahrerin eines Peugeot war gegen 19.15 Uhr auf der Zollbergstraße von Nellingen kommend in Fahrtrichtung Esslingen unterwegs. An der Kreuzung zur Mutzenreisstraße fuhr sie auf der Geradeausspur zunächst an einem aufgrund von Gegenverkehr auf dem Linksabbiegefahrstreifen wartenden Verkehrsteilnehmer rechts vorbei und bog im Anschluss unvermittelt nach links in die Mutzenreisstraße ab, obwohl Gegenverkehr kam. Im Kreuzungsbereich stieß sie deshalb laut Polizei mit dem entgegenkommenden Audi eines 73-jährigen Denkendorfers zusammen. Während die beiden Fahrer unverletzt blieben, entstand am Peugeot wirtschaftlicher Totalschaden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

