Kirchheim unter Teck (pol) - Aus Unachtsamkeit ist es am späten Donnerstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall auf der Dettinger Straße gekommen. Nach Angaben der Polizei wollte eine 39-Jährige gegen 17.40 Uhr mit ihrem Pkw nach links auf den Parkplatz eines Einkaufsmarktes einfahren. Beim Abbiegen übersah sie das ihr entgegenkommende Fahrzeug einer 48-Jährigen, die aus Richtung Dettingen stadteinwärts unterwegs war. Beim Zusammenstoß entstand an beiden Autos ein Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Sie mussten abgeschleppt werden. Die beiden Autofahrerinnen blieben unverletzt.

