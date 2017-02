Esslingen (pol) - Drei noch unbekannte Männer sind am Samstagnachmittag auf das Gelände des Recyclinghofs in der Hohenheimer Straße eingedrungen. Durch einen Zeugen konnte beobachtet werden, wie die Männer gegen 15.45 Uhr mehrere Kühlschränke und Waschmaschinen in einen außerhalb des Recyclinghofgeländes abgestellten creme-weißen VW-Bus mit ausländischem Kennzeichen luden und anschließend in Richtung Eichendorffstraße wegfuhren. Wenige Minuten später kam der VW-Bus zurück und wurde erneut mit Elektrogegenständen aus dem Recyclinghof beladen. Die inzwischen hinzugerufenen Polizeistreife konnte im Außenzaun zum Gelände ein größeres Loch feststellen, durch welches die Männer die Gegenstände vom Gelände entwendeten. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen zu den Tätern aufgenommen.

