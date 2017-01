Esslingen (pol) - Neuschnee ist einem Peugeot-Fahrer bei einem Verkehrsunfall zum Verhängnis geworden. Der 28-jährige Fahrer war am Samstagmorgen, kurz nach 03.00 Uhr, auf der Kennenburger Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs. An der Einmündung in den Goerderlerweg kam er laut Polizei auf der frischen Schneedecke ins Rutschen. Daraufhin prallte er mit seinem Peugeot zuerst gegen eine Betonmauer und anschließend gegen eine Backsteinmauer des dortigen Brückengeländers. An dem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Der Schaden an den beiden Mauerwerken wird auf weitere 1.000 Euro geschätzt. Der 28-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt.

Anzeige