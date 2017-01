Kirchheim/Teck (pol) - Auf schneeglatter Fahrbahn ist am Montagmorgen ein 23-jähriger Kirchheimer ins Schleudern gekommen und gegen einen Laternenmast geprallt, so die Polizei. Der 23-Jährige war gegen sieben Uhr mit seinem Seat Leon auf der Straße Zu den Schafhofäckern bergab in Richtung Jesinger Straße unterwegs. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und schleuderte über den Bordstein hinweg gegen einen Laternenmast, bevor er entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung wieder zum Stehen kam. Verletzt wurde zum Glück niemand. An dem Seat entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der auf etwa 7.000 Euro beziffert wird. Der Laternenmast wurde aus der Verankerung gerissen.

Der Schaden wird hier nochmals auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Der Seat war nicht mehr fahrbereit und musste nach der Unfallaufnahme von einem Abschleppdienst geborgen werden.

