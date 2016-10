Neuhausen (pol) - Ein dunkles Auto sucht die Polizei Filderstadt nach einem Verkehrsunfall, der sich am Montag, gegen 17.45 Uhr, ereignet hat. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen war das Auto, bei dem es sich um einen VW gehandelt haben könnte, am Schloßplatz gegen eine Grundstücksmauer gekracht. Diese brach auf etwa einen Meter Breite heraus. Obwohl der Wagen hierbei ebenfalls erheblich beschädigt worden sein musste, flüchtetet der Fahrer mit dem Fahrzeug. Dieses war vermutlich mit zwei Personen besetzt. Der Schaden an der Gartenmauer wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Filderstadt unter der Telefonnummer 0711/7091-3 entgegen.

