Lenningen (pol) - Für die Straßenverhältnisse zu schnell unterwegs war der 41-jährige Lenker eines Hyundai Geländewagens, als er am Freitag gegen 16.15 Uhr auf der Landstraße 1212 von Schopfloch nach Ochsenwang fuhr. Auf der schneebedeckten Fahrbahn kam er beim Durchfahren einer Rechtskurve nach rechts in den Straßengraben und prallte dort gegen einen Baum. Dieser wurde durch die Aufprallwucht entwurzelt und hinterließ am Geländewagen einen Schaden von 30.000 Euro. Der Fahrzeuglenker war angegurtet und wurde nicht verletzt, sein Fahrzeug musste jedoch von einem Abschleppdienst geborgen werden.

Anzeige