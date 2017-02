Nürtingen (pol) - Nur noch Schrottwert hat der VW Polo einer jungen Frau, nachdem sie am frühen Montagmorgen am Ortsbeginn von Nürtingen gegen einen Ampelmast gefahren ist, so die Polizei. Die 23-Jährige befuhr kurz vor sechs Uhr mit ihrem Wagen die Neuffener Straße in Richtung Stadtmitte. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie nach der Einmündung Sudetenstraße nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen die Ampel. Die Fahrerin zog sich leichte Verletzungen zu und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Um die beschädigte Ampel kümmerten sich städtische Mitarbeiter des Tiefbauamts.

