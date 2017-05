Wendlingen (pol) - Bislang Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch, 20 Uhr, auf Donnerstag, vier Uhr, mindestens sieben Radsätze von Kunden aus einem Container auf dem Gelände eines Autohauses in der Boßlerstraße gestohlen. Nachdem sie einen Zaun durchtrennt hatten, drangen die Einbrecher nach Angaben der Polizei in das Betriebsgelände ein. Dort machten sie sich zunächst an einer fremdvermieteten Garage zu schaffen, die sie komplett durchwühlten. Hierbei ließen sie nach bisherigen Erkenntnissen die Fahrzeugschlüssel für zwei Verkaufswagen mitgehen.

Anschließend brachen sie einen Container auf, in denen Wechselräder von Kunden gelagert waren und stahlen dort die Radsätze im Wert von mehreren tausend Euro. Möglicherweise wurden die Eindringlinge gestört, da sie mehrere bereits zum Abtransport bereitgelegte Räder zurückließen. Der Polizeiposten Wendlingen hat nach der Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen. Zum Abtransport der Räder dürften die Diebe längere Zeit und ein größeres Fahrzeug benötigt haben. Daher hofft der Polizeiposten, dass die Ganoven aufgefallen sind und bittet unter der Telefonnummer 07024/92099-0 um Hinweise.