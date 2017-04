Nürtingen (pol) - Über die Osterfeiertage ist in eine Gaststätte in der Wasserburgstraße in Zizishausen eingebrochen worden. Ein unbekannter Täter kletterte in der Zeit von Sonntagabend, 18.30 Uhr, bis Montagmittag, 12 Uhr, über ein Flachdach an der Gebäuderückseite auf einen Balkon im zweiten Stock. Von dort aus hebelte der Unbekannte ein Fenster auf. Im Inneren durchsuchte er zunächst zwei Schränke in einer Wohnung, bevor er sich ins Büro begab. Dort öffnete der Einbrecher laut Polizei gewaltsam einen Rollcontainer und entwendete eine schwarze Geldkassette mit Bargeld. Am Tatort konnten durch die Kriminaltechniker mehrere Spuren gesichert werden.

