Esslingen (pol) - Beim Versuch seinen Wagen in der Esslinger Straße im Stadtteil Hegensberg einzuparken, hat der Fahrer eines Jeep am Donnerstagabend einen Schaden von über 14.000 Euro verursacht. Der 54-Jährige bog gegen 21.45 Uhr von der Esslinger Straße in einen Parkplatz ein und wollte sein Auto quer zur Fahrbahn einparken. Angeblich weil die Bremsen versagten, fuhr er zunächst über den Randstein der dortigen Parkplatzbegrenzung, streifte mit der linken Fahrzeugseite eine Garage und geriet über einen etwa eineinhalb Meter hohen Absatz auf das tiefer liegende Nachbargrundstück. Dort prallte er laut Polizei gegen die linke vordere Fahrzeugseite eines Smart und blieb etwa mittig schräg auf dem Absatz stehen. Der Jeep musste anschließend mittels Seilzug und Kran geborgen werden. Die technische Überprüfung des Fahrzeugs ergab, dass die Bremsen intakt waren. Offensichtlich hatte der Fahrer, der unverletzt blieb, das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt.

Anzeige