Leinfelden-Echterdingen (pol) - Bei Baggerarbeiten auf einem Grundstück in der Bergstraße ist am Freitagmittag, gegen 13 Uhr, versehentlich eine Gasleitung angebaggert worden. Die Feuerwehren Leinfelden-Echterdingen und Ostfildern, die neben dem Rettungsdienst und einem Notarzt mit zahlreichen Fahrzeugen und Einsatzkräften vor Ort waren, konnte das Leck schnell abdichten. Verletzt wurde niemand. Mitarbeiter des Energieversorgungsunternehmens kamen an die Unfallstelle und sind derzeit an der Behebung des Schadens.

